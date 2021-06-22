Коралловый риф размером с Японию оказался в шаге от гибели

Экосистеме Большого Барьерного рифа Тихом океане грозит исчезновение. Это крупнейший в мире риф размером с Японию, который находится у северо-восточного побережья Австралии и является домом тысячам видов рыб и кораллов, пишет Bloomberg.

По прогнозу ЮНЕСКО, из-за повышения температуры воды в Мировом океане кораллы оказались в шаге от гибели. Эксперты ожидают, что в долгосрочной перспективе состояние «ухудшится с плохого до очень плохого».

«Кораллы пострадали от массового обесцвечивания, в первую очередь, из-за климатических изменений. Ущерб оказался более быстрым и масштабным, чем ранее», — приводят доводы экологи.

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Власти Австралии отвергают предупреждения ООН о том, что требуется немедленно взять риф под охрану.

«Мы будем оспаривать этот ошибочный подход в определении необходимости охраны кораллов. Я согласен с тем, что глобальное изменение климата — серьезная угроза, но неправильно выделять самый большой риф в мире в список наиболее уязвимых», — заявил на предостережения ЮНЕСКО министр окружающей среды Австралии Сассан Лей.

Правительство страны оспаривало и предыдущую попытку объявить риф вымирающим в 2015 году. С тех пор, по данным экологов, Австралия не предприняла никаких существенных попыток по улучшению качества воды в океане и внедрению новых мероприятий по снижению количества парниковых газов от национальных предприятий. Кабинет министров Скотта Моррисона не отказывается от ископаемого топлива, из-за чего вступает в разногласия с другими странами мира, которые стремятся к «зеленой» энергетике.

Кораллы служат индикаторами загрязнения планеты, но могут выживать при крайне суровых условиях. Если рифы находятся на грани исчезновения — у окружающей среды большие проблемы. В мае исследователи Лондонского зоологического общества заявили о новом способе спасти Мировой океан от глобального потепления при помощи выращенных в лаборатории кораллов.