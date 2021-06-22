Тренер предостерег от занятий вечером или на ночь

Тренер по триатлону Александр Халаманов предостерег от занятий вечером или на ночь. По мнению эксперта, такие занятия негативно влияют на организм, сообщает РИА Новости.

Халаманов рассказал, что наиболее полезно тренироваться в первой половине дня, до 12:00. В этот период организм расположен к физическим нагрузкам. При этом нельзя не учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Так, некоторые люди чувствуют повышенную работоспособность именно вечером.

По мнению специалиста, поздние занятия спортом влияют на сон. Во время тренировки происходит прилив гормонов, который «обманывает» организм и заставляет его бодрствовать еще некоторое время. «Тренировки, особенно силовые, с интервальной интенсивной нагрузкой, возбуждают нервную систему», — подчеркнул эксперт.

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Тренер по триатлону также добавил, что вечерние и ночные тренировки противоречат законам физиологии и биоритмам. Люди с таким расписанием спят в период с двух до десяти часов утра, поэтому их дни проходят неэффективно. Обычно «совы» раскачиваются после сложной ночи до двух часов дня. Чтобы проводить время максимально продуктивно, следует ложиться спать до 23:00, заключил Халаманов.

Ранее специалисты нашли способ сохранить здоровье россиян за девять минут в день. Для этого достаточно делать зарядку в лифте или транспорте с помощью приложения «Всероссийские экспресс-разминки Fitness Break», которое разработали участницы конкурса «Ты в игре» Елена Колядина и Ульяна Волкова из Череповца.