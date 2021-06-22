В УЕФА ответили на призывы Украины отобрать у Петербурга матчи Евро

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на призывы депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко отобрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи чемпионата Европы из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В УЕФА посоветовали обращаться по этому вопросу к соответствующим местным или национальным властям. «У нас нет никаких дополнительных комментариев», — добавили в организации.

Ранее 22 июня Гончаренко посчитал, что ухудшение эпидемиологической обстановки в стране угрожает жизни болельщиков и участников Евро. Он заявил, что лучшим вариантом для УЕФА станет перенос матчей в другие города.

В Петербурге прошло пять матчей чемпионата Европы, среди которых две встречи с участием сборной России. 12 июня отечественная команда разгромно проиграла сборной Бельгии (0:3), а 16 июня победила Финляндию со счетом 1:0.

23 июня в Петербурге должна пройти встреча группового этапа между сборными Швеции и Польши, а 2 июля — матч 1/4 финала.