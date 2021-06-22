Биолог дала «абсолютно четкий совет» по защите от коронавируса

Переболевшим коронавирусом или тем, кто уже делал прививку, необходимо примерно раз в месяц проверять уровень антител, если он низкий — нужно вакцинироваться. Такой «абсолютно четкий совет» по защите от инфекции дала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Биолог рекомендует проверять уровень антител по тесту технологии Architect, Abbott. SARS-CoV-2 IgG II Quant, его делают в российских и зарубежных клиниках. По нему определяют антитела на S-белок. По словам врача, если значение 1300 или больше, то прививаться рано. Если уровень антител меньше 500, необходимо срочно вакцинироваться.

Также Баранова высказала сомнение по поводу необходимости делать тест на Т-клеточный иммунитет, так как статистика по нему мало изучена. Люди, обладающие таким иммунитетом, тоже могут заразиться коронавирусом, считает профессор.

«T-клеточная «рука» иммунитета поможет В-клеточной «руке» (антителам) проснуться после встречи с вирусом, да и сама по себе Т-клеточная «рука» добавляет в организм интерферонов», — сказала биолог и добавила, что организм человека будет бороться с инфекцией, но потеряет время. При этом за неделю коронавирус может повредить до 50 процентов легких.

Ранее заместитель главы Минобороны Тимур Иванов сообщил, что все призывники, направленные в армию России в рамках весенней кампании, будут привиты от коронавируса до 15 июля. Весной в войска будут направлены 134 тысячи человек.