Украинский депутат констатировала «подавление свободы слова» в стране

Народный депутат партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Юлия Левочкина выступила на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с докладом о свободе слова на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Левочкина заявила, что несоблюдение прав человека и подавление свободы слова вызывают серьезные волнения в украинском обществе. По ее словам, работа СМИ постоянно сталкивается с различными препятствиями, а на журналистов совершаются атаки. Парламентарий констатировала «подавление свободы слова во всех формах и всеми методами».

«Согласно Всемирному индексу свободы прессы 2021, составленному организацией "Репортеры без границ", Украина занимает 97 место из 180 государств, что классифицируется как проблемная страна. Исследование показывает, что на Украине по-прежнему вызывают обеспокоенность манипулятивная подача информации, нарушение конфиденциальности источников, кибератаки и эксцессы в борьбе с распространением "фейковых" новостей», — пояснила депутат.

Она также обратила внимание, что верховный комиссар Организации Объединенных наций (ООН) признал решение президента Украины Владимира Зеленского закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK противоречащим международным стандартам в области прав человека. В докладе мониторинговой миссии поясняется, что закрытие телеканалов необоснованно с точки зрения необходимости и соразмерности, а также не было принято независимым органом, согласно действующему законодательству.

В начале июня Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала отчет, в котором закрытие каналов признали противоречащим правам человека. На основании этого отчета представили ОПЗЖ призвали украинскую власть признать незаконность и недемократичность своих действий, прекратить репрессии против оппозиции и обеспечить беспрепятственную работу телеканалов.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZiK. Их связывают с главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, который подозревается в госизмене и нарушении законов войны.