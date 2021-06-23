В ЦСКА объяснили уход Олича

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер объяснил уход хорватского тренера Ивицы Олича. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Гинер отметил, что им с Оличем не удалось выработать общий взгляд на роль тренера. «Пообщались и поняли, что в некоторых вопросах мы расходимся. Поэтому решили сменить наставника», — заявил он.

Он подчеркнул, что в руководстве красно-синих не рассматривали других кандидатур на место хорвата, кроме экс-защитника ЦСКА Алексея Березуцкого.

Об уходе Олича стало известно 15 июня. Специалист покинул расположение клуба за день до начала летних сборов.

Олич присоединился к ЦСКА 2 апреля. На посту главного тренера он сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

Олич известен по выступлениям за красно-синих в бытность футболистом. На его счету 112 матчей и 41 гол за ЦСКА. Он трижды становился чемпионом России, а также завоевал Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.

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