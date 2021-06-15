Олич назвал причину ухода из ЦСКА

Ивица Олич назвал причину ухода с поста главного тренера ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Специалист отметил, что прекращение сотрудничества произошло по решению руководства красно-синих. По словам хорвата, клуб по-другому видит работу главного тренера и будущее команды. Тренер также добавил, что с нетерпением ждал начала нового сезона и хотел продолжать работать.

Об уходе Олича из ЦСКА спустя два с половиной месяца после назначения стало известно ранее во вторник, 15 июня. Исполняющим обязанности наставника команды стал Алексей Березуцкий.

Олич подписал контракт с ЦСКА 2 апреля. Хорват сменил на посту главного тренера белорусского тренера Виктора Гончаренко. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России, оставшись без еврокубков в следующем сезоне.