Олич ушел из ЦСКА через два с половиной месяца после назначения на пост тренера

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич покинул команду. Об этом сообщается на сайте красно-синих.

В клубе отметили, что решение о прекращении сотрудничества было принято совместно с хорватом. Специалисту пожелали успехов в дальнейшей работе. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Алексей Березуцкий.

Олич подписал контракт с ЦСКА 2 апреля. Хорват сменил на посту главного тренера белорусского тренера Виктора Гончаренко. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России, оставшись без еврокубков в следующем сезоне.

Олич защищал цвета армейского клуба в качестве футболиста с 2004 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол за красно-синих. Он трижды становился чемпионом России, а также завоевал в составе армейцев Кубок УЕФА в сезоне 2004/2005.

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