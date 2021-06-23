В Конгрессе США призвали немедленно направить военную помощь Киеву

Конгрессмены призвали администрацию президента США Джо Байдена срочно направить военную помощь Украине в виде летальных вооружений. Соответствующее предложение поступило от республиканцев Майкла Маккола и Майка Роджерса, передает ТАСС.

По их словам, это необходимо сделать немедленно, чтобы сдержать дальнейшую агрессию со стороны России. «США не должны ждать, пока Кремль пересечет еще больше "территориальных красных линий" на Украине, прежде чем направить дополнительную военную помощь Киеву», — заявили конгрессмены.

По мнению Маккола и Роджерса, действия администрации США призваны умиротворить Кремль за счет Украины. В частности, законодатели отметили отказ от санкций против «Северного потока-2», а также решение отложить встречу президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского до окончания безрезультатного саммита Байдена и Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выделит Украине 150 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи.