Родственники погибших при крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 в 2016 году в Сочи обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство. Об этом сообщил адвокат истцов Игорь Трунов, передает «Интерфакс».

Они также настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела, добавил Трунов.

По словам адвоката, жалоба подана в интересах 70 родственников погибших. Заявители считают, что нарушены статья 2 (право на жизнь) и статья 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека. Трунов подчеркнул, что нет привлеченных к ответственности, причины гибели людей не установлены.