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Афганскому правительству предрекли падение после вывода американских войск

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Фото: Reuters

Афганское правительство может пасть под натиском террористов уже через шесть месяцев после вывода американских военных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведсообщества США.

По разным оценкам, говорится в статье, правительство действующего президента Ашрафа Гани продержится у власти от трех месяцев до года.

США уже вывели из страны больше трех с половиной тысяч своих военнослужащих и технику. Остальной контингент должен покинуть регион до 11 сентября. Такой срок установил в апреле американский лидер Джо Байден. Сейчас, по данным издания, США призывают военных замедлить темпы вывода войск на фоне сообщений о продвижении боевиков запрещенного в России террористического движения Талибан.

По словам спецпредставителя ООН по Афганистану Деборы Лайонс, боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» с начала наступательной операции в мае взяли под контроль более 50 районов Афганистана и, предположительно, сейчас готовят операции по захвату ряда провинций. По сообщениям СМИ, с начала мая под властью террористов оказалось более 50 районов Афганистана, находящихся в непосредственной близости от административных центров провинций.

«Это наталкивает на мысль о том, что талибы занимают позиции, чтобы затем попытаться захватить эти административные центры, когда завершится вывод иностранных войск», — предположила Лайонс. Она призвала главы стран оказать влияние на талибов, чтобы те искали решения проблем на переговорах с афганскими властями, а не в бою.

22 июня сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили ключевой район Имам Сахиб в Афганистане. Всего сейчас талибы ведут бои с представителями власти в 26 из 34 провинций страны.

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