Афганское правительство может пасть под натиском террористов уже через шесть месяцев после вывода американских военных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведсообщества США.

По разным оценкам, говорится в статье, правительство действующего президента Ашрафа Гани продержится у власти от трех месяцев до года.

США уже вывели из страны больше трех с половиной тысяч своих военнослужащих и технику. Остальной контингент должен покинуть регион до 11 сентября. Такой срок установил в апреле американский лидер Джо Байден. Сейчас, по данным издания, США призывают военных замедлить темпы вывода войск на фоне сообщений о продвижении боевиков запрещенного в России террористического движения Талибан.

По словам спецпредставителя ООН по Афганистану Деборы Лайонс, боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» с начала наступательной операции в мае взяли под контроль более 50 районов Афганистана и, предположительно, сейчас готовят операции по захвату ряда провинций. По сообщениям СМИ, с начала мая под властью террористов оказалось более 50 районов Афганистана, находящихся в непосредственной близости от административных центров провинций.

«Это наталкивает на мысль о том, что талибы занимают позиции, чтобы затем попытаться захватить эти административные центры, когда завершится вывод иностранных войск», — предположила Лайонс. Она призвала главы стран оказать влияние на талибов, чтобы те искали решения проблем на переговорах с афганскими властями, а не в бою.

22 июня сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили ключевой район Имам Сахиб в Афганистане. Всего сейчас талибы ведут бои с представителями власти в 26 из 34 провинций страны.