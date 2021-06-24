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Звезду «Дневников вампира» сняли с самолета за пьяный скандал с женой

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Стивен Амелл
Стивен Амелл
Фото: @stephenamell

Канадского актера Стивена Амелла сняли с самолета за пьяный скандал с женой. Об этом сообщает портал TMZ.

Уточняется, что во время полета находящийся в состоянии алкогольного опьянения артист начал ссориться со своей супругой Кассандрой Джин. Бортпроводники неоднократно просили звезду «Дневников вампира» понизить голос и вести себя спокойно, однако он игнорировал их просьбы. В итоге его насильно сняли с рейса, а жена улетела без него в Лос-Анджелес.

Позднее Амелл прокомментировал ситуацию в своем Twitter-аккаунте. Он заявил, что действительно поругался с женой, однако понизил голос после просьб сотрудников экипажа. По словам артиста, через 10 минут его попросили покинуть самолет. «И я сделал это сразу же. Меня никто не выводил насильно», — написал актер. Он рассказал, что через два часа вылетел из Остина в Лос-Анджелес, и признался, что в этой ситуации эмоции взяли над ним верх.

40-летний Стивен Амелл известен по таким фильмам и сериалам, как «Дневники вампира», «Флэш», «Стрела», «Новенькая», «Код 8» и «Кусочки Трэйси». Он является двоюродным братом актера Робби Амелла.

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