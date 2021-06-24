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Меркель призвала Евросоюз к прямому диалогу с Путиным

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Kay Nietfeld / DPA / Globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз искать пути прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Ее слова передает ТАСС.

Политик отметила, что европейскому объединению необходимо выработать механизм единого ответа на политику Москвы. Она подчеркнула, что не только президенту США Джо Байдену, но и Европе необходимо налаживать контакт с Россией, передает РИА Новости. Отмечается, что в бундестаге встретили аплодисментами заявления канцлера.

23 июня Меркель призвала пригласить Путина на саммит Евросоюза, который состоится 24-25 июня в Брюсселе. Предложение немецкой стороны поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. Берлин и Париж понадеялись, что Евросоюз будет готов взаимодействовать с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес.

До этого канцлер ФРГ заявила, что страны Евросоюза должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США. Она отметила, что переговоры с Москвой необходимы с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому они будут продолжаться, несмотря на все сложности.

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