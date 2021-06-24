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Новые массовые захоронения детей обнаружили в Канаде

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Фото: Globalookpress.com

Новые массовые захоронения детей обнаружили на территории бывшей католической школы-интерната для аборигенов в Канаде. Сообщается, что число найденных останков — рекордное среди подобных раскопок, пишет CBC.

К таким результатам привели раскопки в школе города Мариеваль, штат Саскачеван. Штат назван в честь народности, к которой, предположительно, принадлежат захороненные на территории школы аборигены. Речь идет о сотнях безымянных могил, в которых нашли останки, скорее всего, принадлежащие несовершеннолетним.

Кампания по расследованию работы учебных заведений, в которые детей из племен забирали на обучение из семей, началась в Канаде после того, как стало известно о насилии, унижении и многих сотнях детских смертей в их стенах. Программы по перевоспитанию туземного населения, которые велись вплоть до 1990 года, нынешние канадские власти считают «культурным геноцидом» коренного населения.

В течение нескольких десятилетий через такие учреждения прошли примерно 150 тысяч детей-аборигенов, около четырех тысяч из них по разным причинам умерли в ходе перевоспитания.

В конце мая на территории школы-интерната в Камлупсе было найдено 215 останков тел. Некоторым погибшим детям было по три года. По словам главы общины города Розанны Казимир, захоронение никогда не документировалось администрацией школы.

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