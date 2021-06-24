Финансист предупредила часть пенсионеров о риске остаться без пенсии в июле

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова предупредила часть российских пенсионеров о риске остаться без пенсии в июле. Она рассказала агентству «Прайм», что с 1 июля все социальные выплаты и пенсии должны будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия.

Если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту «Мир», то деньги не пропадут. Так, Сбербанк откроет текущий счет, с которого можно будет снять средства. Сотрудники других банков после получения средств из ПФР обязаны в 10-дневный срок связаться с получателем и сообщить ему о необходимости оформления карты «Мир».

Материалы по теме На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

Финансист напомнила, что если пенсионер получал пенсию на карты Visa или Mastercard, но при этом у него уже имелась карта «Мир», а также счет или вклад с возможностью пополнения и снятия, нужно сообщить реквизиты последних в отделение ПФР до 1 июля. Можно подать заявление с реквизитами через личный кабинет банка, портал Госуслуг или отделение ПФР, а также через МФЦ.

Если же карты «Мир» нет, однако есть счет или вклад с возможностью пополнения и снятия, пенсионеру необходимо написать заявление в банк и завести именную карту. Ее изготовление займет семь дней, предупредила Финогенова, посоветовав обратиться раньше. В случае отсутствия карты «Мир», а также счета или вклада указанного типа, необходимо завести карту и открыть счет или вклад с возможностью пополнения и снятия в офисах Сбербанка или через его онлайн сервис. После этого реквизиты нужно будет сообщить в отделение ПФР до 1 июля.

Ранее член комитета по социальной политике при Совете Федераций Елена Бибикова в интервью «Ленте.ру» объяснила, как могло произойти, что почти два миллиона человек не смогли вовремя получить положенную им по закону накопительную часть пенсии. По словам сенатора, люди могли просто не знать об отчислениях, поскольку не было «массированного оповещения об этих выплатах».