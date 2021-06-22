Названа причина невыплаты вовремя накопительной части пенсии россиянам

Член комитета по социальной политике при Совете Федераций Елена Бибикова в интервью «Ленте.ру» объяснила, как могло произойти, что почти два миллиона человек не смогли вовремя получить положенную им по закону накопительную часть пенсии.

«С 2002 года вместе с заработной платой отчислялись страховые платежи в пенсионную систему. У мужчин 1952 года рождения и моложе и женщин 1957 года рождения и моложе на накопительные лицевые счета начислялись два процента. Четыре года работодатель вносил эти деньги, с 2002 по 2005 год. В 2006 году эту норму отменили, потому что посчитали, что у этих людей не смогут сформироваться накопления. А эти два процента остались на лицевом счете в Пенсионном фонде», — пояснила Бибикова.

По словам сенатора, люди могли просто не знать об отчислениях, поскольку не было «массированного оповещения об этих выплатах». Политик отметила, что для того, чтобы такие ситуации не повторялись, «об этом нужно больше говорить, а со стороны Пенсионного фонда должна быть разъяснительная работа».

Бибикова подчеркнула, что все средства, положенные пенсионерам, остаются им доступны. Она порекомендовала названной выше категории граждан обратиться по телефону в клиентскую службу Пенсионного фонда и уточнить, были ли перечисления на их лицевой счет в период с 2002 по 2005 год, и в случае, если были, получить эти средства.

«Пенсионный фонд четко сказал, что им дано поручение работать над этим вопросом. Они приглашают людей для оформления выплат. Эта работа ведется. Они постоянно об этом отчитываются, каждое региональное отделение Пенсионного фонда России. Поэтому деньги возвращаются. Если на счете больше десяти копеек, его закрыть не могут. А суммы лежат самые разные, от незначительных до крупных», — заключила сенатор.

Ранее в Госдуме оценили вероятность нового увеличения пенсионного возраста на пять лет в случае, если женщины не начнут больше рожать.