В США более 400 тысяч человек попали в скорую из-за действий полиции

За последние несколько лет более 400 тысяч человек в США попадали в отделения неотложной медицинской помощи из-за действий сотрудников полиции или охранников. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные совместного расследования с некоммерческой журналистской организацией Marshall Project, занимающейся вопросами уголовного правосудия.

Так, согласно материалам Центров по контролю и профилактике заболеваний, с 2015 года более 400 тысяч человек проходили лечение в отделениях неотложной помощи в результате насильственного взаимодействия с полицией или охраной. При этом большинство из 18 тысяч подразделений американских правоохранительных органов не ведут учет и не обнародуют данные о количестве людей, которым в результате действий полиции потребовалась скорая медицинская помощь.

В 2020 году Соединенные Штаты охватила волна протестов и столкновений с полицейскими после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Также протестующие заявили о несправедливом отношении к темнокожему населению в стране.