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Раскрыта тайная сеть фармацевтических лобби в британском парламенте

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Фото: Travelpix Ltd / Getty

В британском парламенте раскрыли тайную сеть фармацевтическое лобби: некоторые депутаты получают деньги в виде скрытого финансирования от представителей фармацевтической промышленности. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на исследование медицинского журнала PLOS One.

Утверждается, что члены внепартийных парламентских групп Великобритании получают сотни тысяч фунтов в год от некоторых компаний. «Скрытая сеть политического влияния» распространяется на десятки межпартийных парламентских групп, утверждает PLOS One. В частности, речь идет о депутатах, которые проводят кампании в сфере здравоохранения.

С 2012 по 2018 год 58 межпарламентских групп, которые так или иначе занимаются этой сферой, получили 468 выплат на общую сумму чуть менее 2,2 миллиона фунтов стерлингов (около 220 миллионов рублей). Транши перечисляли в виде прямого и косвенного финансирования от фармацевтических компаний.

«Представители таких фирм провоцируют конфликт интересов, когда перечисляют деньги депутатам. Парламентарии должны быть озабочены вопросами эффективности [мер и препаратов], а компании нацелены на максимизацию прибыли», — объяснили авторы доклада.

Опрошенные The Guardian эксперты подчеркивают, что теперь фармкомпании должны сделать все для того, чтобы финансирование с их стороны было максимально прозрачным. Это важно для формирования единой политики в сфере здравоохранения.

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