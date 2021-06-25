Культура
 
Последние новости
В России назвали возможные очаги новых штаммов COVID-19
Названо число готовых привиться от COVID-19 за преференции россиян
В Москве вновь продлили «оранжевый» уровень опасности из-за жары 
Ученый назвал единственную цель эволюции COVID-19
Гинцбург пообещал подобрать «Спутник V» для детей всех возрастов
Прилетевшая в числе первых в Турцию россиянка поделилась впечатлениями
В России вырастут тарифы на коммунальные услуги
Россиян предостерегли от полного отказа от мяса
Учительница обиделась на 14-летнего подростка и занялась с ним сексом
Новости партнеров
Прослушать новость

Найк Борзов признался в желании стать женщиной

Перейти в «Мою Ленту»
Найк Борзов
Найк Борзов
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Globallookpress.com

Музыкант Найк Борзов в эфире YouTube-канала «RTVI Развлечения» признался в желании сменить пол и стать женщиной. По его словам, это произошло перед армией.

«Крыша у меня ехала как раз в начале девяностых. Мысль о смене пола возникала неоднократно, и я даже начал копить деньги на операцию. Но неожиданно все мои планы разрушила мама, которая решила отдать меня в армию», — поделился певец.

Он рассказал, что его матери пообещали отправить сына в хорошую часть без дедовщины. Об изменениях в своей судьбе молодой Борзов узнал утром, вернувшись с вечеринки. Сейчас музыкант не понимает, как идея сменить пол пришла ему в голову, однако не осуждает людей, решившихся на такую операцию. А с армией у артиста не сложилось, его отправили домой спустя несколько месяцев.

Ранее актриса Дарья Митичашвили обвинила звезду сериала «Кадетство» Александра Головина в сексуальных домогательствах. По ее словам, она ночью отдыхала в баре в центре Москвы с друзьями. Выйдя из заведения, актриса почувствовала, как Головин начал трогать ее ноги. После того, как Митичашвили не услышала от обидчика извинений, она написала заявление в полицию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж назвал смену пола «спасением жизни»
Эллиот Пейдж осудил запрет гормональной терапии для несовершеннолетних
Киану Ривз прокомментировал теорию о посвященной трансгендерам «Матрице»
Другие материалы рубрики
Культура00:01 1 июня

Рожки да ножики.

«Рик и Морти», женщины-убийцы и рогоносец: главные сериалы июня
18:3720 июня

Представитель МакSим рассказала о лечении певицы

16:4320 июня

Названа причина смерти актера из «Убойной силы»

15:4320 июня

Сын советского музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве

Культура00:0131 мая
Эллиот Пейдж

«Операция изменила мою жизнь».

Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
12:5220 июня

Стало известно о состоянии введенной в кому певицы MакSим

07:3920 июня

Моргенштерн опроверг слухи о женитьбе

06:0720 июня

Актриса рассказала о жестоком обращении с Хью Джекманом в «Людях Икс»

Культура00:0330 мая

«Они не знали, как встречаться друг с другом».

Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
02:0520 июня

Звезду сериала «Кадетство» обвинили в сексуальных домогательствах

19:1119 июня

Звезда клипов Little Big скончалась от коронавируса

17:1819 июня

Гришковец извинился перед Земфирой после иска на 1,5 миллиона рублей

Россия
«Вопрос лечения так и не решен»
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам?
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Все материалы
Мир
Российский посол оценил действия британского эсминца в Черном море
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Пять человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Вашингтоне
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Франция внесла Россию в список «красных» стран из-за коронавируса
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
В США зафиксировали около 500 случаев миокардита после американской вакцины
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Европа обрушилась с критикой на «Газпром»
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Назван объем помощи одиноким россиянам с детьми
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
«Роснефть» начала заправлять авиатопливо в аэропорту Нюрнберга
«Большая часть этого трудного пути уже пройдена».
Генеральный директор Biocad о компании, которой в этом году уже 20 лет
Акции российских металлургов рухнули после решения правительства
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист нашел пропавшего младенца во время репортажа о его исчезновении
Российская блогерша разочаровалась в журналисте Гордоне после интервью
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Снуп Догг опубликовал у себя видео с Максимом Галкиным
Популярная российская блогерша назвала истинную причину развода
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы убийством
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Худеющая девушка каждый день снимала видео в нижнем белье и показала результат
Девушка не пила 21 день и рассказала о неожиданных последствиях воздержания
Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Все материалы
Ferrari представила первый дорожный суперкар с двигателем V6
Всё про новый кроссовер Infiniti QX60
Много фотографий и подробностей о семиместном японском кроссовере нового поколения
Характеристики нового Kia Sportage рассекретили раньше времени
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Электромотоцикл с уникальной аэродинамикой поборется за мировой рекорд скорости
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
Новый Nissan Juke превратили в ралли-кар
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Все материалы