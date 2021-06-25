Найк Борзов признался в желании стать женщиной

Музыкант Найк Борзов в эфире YouTube-канала «RTVI Развлечения» признался в желании сменить пол и стать женщиной. По его словам, это произошло перед армией.

«Крыша у меня ехала как раз в начале девяностых. Мысль о смене пола возникала неоднократно, и я даже начал копить деньги на операцию. Но неожиданно все мои планы разрушила мама, которая решила отдать меня в армию», — поделился певец.

Он рассказал, что его матери пообещали отправить сына в хорошую часть без дедовщины. Об изменениях в своей судьбе молодой Борзов узнал утром, вернувшись с вечеринки. Сейчас музыкант не понимает, как идея сменить пол пришла ему в голову, однако не осуждает людей, решившихся на такую операцию. А с армией у артиста не сложилось, его отправили домой спустя несколько месяцев.

Ранее актриса Дарья Митичашвили обвинила звезду сериала «Кадетство» Александра Головина в сексуальных домогательствах. По ее словам, она ночью отдыхала в баре в центре Москвы с друзьями. Выйдя из заведения, актриса почувствовала, как Головин начал трогать ее ноги. После того, как Митичашвили не услышала от обидчика извинений, она написала заявление в полицию.