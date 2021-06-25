Землекопы вывезли грунт с останками 80 бойцов времен Великой Отечественной войны

В Ленинградской области обнаружены останки 80 человек на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Находку обнаружили сотрудники компании во время проведения земельных работ в поселке Тельмана. Однако после этого землекопы не прекратили работу, а продолжили вывозить грунт с непогребенными останками, отмечает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение воинских захоронений, совершенное группой лиц». Сотрудники СК совместно с поисковиками организации «Доблесть» нашли костные останки 80 человек, а также 18 солдатских медальонов. Уже выяснены личности пятерых солдат Красной Армии, числившихся погибшими под Ленинградом в 1941 году.

В июне 2020 года рабочие в Северной Осетии случайно нашли массовое захоронение немецких солдат времен войны. Человеческие останки были найдены при рытье котлована для дома. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов и поисковиков. «Подняли останки пятерых солдат Вермахта, нашли два смертных медальона», — рассказал представитель поискового отряда Мурат Цахилов. По его словам, были также найдены несколько патронов и личные вещи солдат: расчески, пуговицы.