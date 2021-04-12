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В водах Арктики нашли останки самолета времен Великой Отечественной

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Изображение: Минобороны России

Участники экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) в ходе обследования вод Кольского залива обнаружили останки самолета времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба флота.

Информацию о местонахождении транспортного средства в Арктике военные получили от местных дайверов. Объект находился недалеко от берега, на глубине 25 метров. Предположительно, это американский бомбардировщик, переданный СССР по программе ленд-лиза.

«На следующей неделе гидрографы вместе с водолазами детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна», — говорится в публикации.

В ближайшие дни члены экспедиции будут изучать рельеф дна в районе мыса Мишуков и искать другие суда, которые могли погибнуть там в период войны. Помимо самолета, также обнаружены судно Steel Worker, которое был детально обследовано водолазами в 1991 году, носовая часть американского транспортника Alcoa Kadet и еще несколько затонувших небольших понтонов и катеров. «Подтверждены сведения о подъеме тральщика Gossamer и гидрографического бота ГО-12, погибших здесь после налета немецкой авиации в 1942 году», — добавили в Северном флоте.

В середине 2020-го экспедиция флота и РГО исследовала пароход «Челюскин», затонувший в Чукотском море в 1934 году.

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