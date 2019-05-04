Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря

Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота (СФ).

Как рассказал командующий СФ адмирал Николай Евменов, установить бортовой номер противолодочного корабля удалось после того, как специалисты подняли с его борта носовое орудие. В результате изучения архивных данных они выяснили, что в годы Великой Отечественной войны корабль выполнял задачи по защите внутренних и внешних коммуникаций в Баренцевом, Карском и Белом морях, а также был задействован в Петсамо-Киркенесской наступательной операции.

БО-224 был потоплен немецкой подводной лодкой в марте 1945 года, когда вместе с двумя другими большими охотниками вышел из Кольского залива на Кильдинский плес для выполнения задач боевой подготовки. В результате 33 члена экипажа погибли.

По словам Евменова, в настоящее время ведется работа по поиску родственников членов экипажа судна. В дальнейшем погибшим морякам отдадут дань памяти, также в их честь установят мемориальную доску, отметил адмирал.

В апреле сообщалось, что морские археологи обнаружили затонувшее грузовое судно SS Iron Crown, которое было поражено японской торпедой в 1942 году и о местонахождении которого не было известно три четверти века. Место кораблекрушения было найдено в 100 километрах от побережья австралийского штата Виктория.

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