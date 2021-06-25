Пойманный на наркотиках полицейский стал порнозвездой

В Австралии бывший полицейский Закари Мейдмент (Zachary Maidment), пойманный за употреблением кокаина с моделью Playboy Тианой Хансен (Tyana Hansen), зарегистрировал личный аккаунт на портале OnlyFans. В течение первых суток с этого момента новой порнозвезде перечислили несколько десятков тысяч долларов, сообщает The New York Post.

Пара приобрела известность после вечеринки в городе Голд-Коста в 2020 году. Согласно показаниям свидетелей, Мейдмент употреблял наркотики с груди Хансен. Позже выяснилось, что она является невестой полицейского. В результате инцидента мужчину уволили из правоохранительных органов, а суд обязал его выплатить штраф размером в полторы тысячи долларов.

Отмечается, что именно Хансен пригласила мужчину присоединиться к платформе OnlyFans. Модель уже пыталась получить прибыль от своих откровенных фотографий и видео на этом сайте, однако только с появлением Мейдмента у девушки увеличилось число подписчиков. Кроме того, возросли и суммы, которые стали перечислять ей поклонники.

Некоторые видео, опубликованные парой, были сняты в том же особняке, где полиция их застала за употреблением запрещенных веществ. Сам Мейдмент считает, что работа порноактера — это новый этап в его карьере, поскольку его бывшие начальники стремились максимально контролировать его жизнь, включая публикации в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бывший порноактер Филипп Танзер пойдет в политику ради борьбы с порнографией. Отмечается, что свое решение мужчина объяснил трагическими событиями в жизни его коллег.