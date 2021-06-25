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Минобороны изменит порядок предупредительного огня по кораблям

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Комплекс Министерства обороны РФ
Комплекс Министерства обороны РФ
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобороны разработает единый регламент действий российской авиации против кораблей-нарушителей госграницы, в том числе предусматривающий использование более легкого вооружения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В частности, предлагается отказаться от использования авиабомб в пользу неуправляемых авиационных ракет. Эксперты полагают, что провокации в территориальных водах России будут учащаться, но осколки тяжелых боеприпасов способны разлетаться на сотни метров и причинять ненамеренный ущерб. Аналитики опасаются, что это может привести к серьезным военным инцидентам.

Как пишет автор статьи, инцидент с британским эсминцем HMS Defender может ускорить принятие документа с новым порядком реагирования на нарушения морских границ.

23 июня британский эсминец на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. После предупреждения российские пограничники выполнили предупредительную стрельбу. После этого Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

Кремль назвал действия британских военных провокацией.

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