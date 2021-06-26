Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для некоторых жителей

Еще в одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию для тех категорий граждан, которые относятся к группам риска. Речь идет о Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативной штаб региона по коронавирусу.

Постановление властей Брянской области, в частности, касается жителей, работающих в торговле, в сфере общепита, отделениях финансовых организаций и почты, МФЦ, на общественном транспорте, в образовании, здравоохранении, соцзащите. Кроме того, коснется новая мера и сотрудников сферы ЖКХ, энергетики, культуры и досуга, а также массового спорта. Вакцинации также подлежат государственные и муниципальные служащие.

Ранее такой режим был введен в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Тульской, Тверской, Кемеровской и Калининградской областях, в Ненецком автономном округе, на Сахалине и Кубани, в Краснодарском крае.

Накануне Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны, кроме тех, у кого достаточно антител или есть противопоказания к прививке.