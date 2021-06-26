Россия
 
Последние новости
Названа самая популярная тема вопросов для прямой линии с Путиным
Правительство выделило деньги на новые выплаты детям и беременным
В Московском зоопарке животным предложили ледяные торты из-за жары 
Захарова назвала причину выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Появились подробности смерти Макафи в испанской тюрьме
Экс-участница «Ранеток» рассказала о сексе с Леной Третьяковой
Владимир Меньшов заболел COVID-19
ВОЗ предупредила о риске заражения опасным штаммом коронавируса на улице
Муж инсценировал свою казнь по урокам из Youtube и спасся от заказавшей его жены
Новости партнеров
Прослушать новость

Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для некоторых жителей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Еще в одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию для тех категорий граждан, которые относятся к группам риска. Речь идет о Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативной штаб региона по коронавирусу.

Постановление властей Брянской области, в частности, касается жителей, работающих в торговле, в сфере общепита, отделениях финансовых организаций и почты, МФЦ, на общественном транспорте, в образовании, здравоохранении, соцзащите. Кроме того, коснется новая мера и сотрудников сферы ЖКХ, энергетики, культуры и досуга, а также массового спорта. Вакцинации также подлежат государственные и муниципальные служащие.

Ранее такой режим был введен в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Тульской, Тверской, Кемеровской и Калининградской областях, в Ненецком автономном округе, на Сахалине и Кубани, в Краснодарском крае.

Накануне Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны, кроме тех, у кого достаточно антител или есть противопоказания к прививке.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский регион приостановил вакцинацию от коронавируса
Онищенко оценил предложение бизнеса привить от COVID-19 всех взрослых
Бизнес и профсоюзы попросили ввести в России обязательную вакцинацию для всех