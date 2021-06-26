Эрдоган начнет воплощать мечту Сулеймана Великолепного

В субботу, 26 июня, президент Реджеп Тайип Эрдоган запустит строительство крупнейшего инфраструктурного проекта современной Турции — водного канала Стамбул, который соединит Черное и Мраморное моря, пишет «Коммерсант».

На церемонии запуска Эрдоган заложит первый камень в основание одного из шести мостов, которые соединят берега канала. Проект, призванный стать альтернативой Босфору, поддержит постпандемическую экономику Турции и повысит рейтинг Эрдогана перед выборами 2023 года. Президент Турции подтвердил, что в воды канала смогут заходить военные корабли и коммерческие суда.

О строительстве такого канала впервые в XVI веке высказались при османском султане Сулеймане Великолепном. Проект не удавалось реализовать из-за экономических сложностей, а в 2011 году о намерении воплотить мечты османского султана заговорил Эрдоган. Министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу тогда оценил реализацию проекта в 15 миллиардов долларов, из которых порядка 1,4 миллиарда долларов потребуется на строительство мостов. Расходы собирались покрыть за счет транзитных сборов в течение десяти лет. Протяженность канала составит 45 километров, пропускная мощность — 160 судов в день (Босфор пропускает 118–125 судов). На строительство потребуется семь лет. Главная задача Стамбула — разгрузить Босфор.

По словам президента Эрдогана, проект предусматривает и туристическую составляющую: «На правом и левом берегах новой искусственной водной артерии Турции будут построены два города. Эти города украсят облик Стамбула»,— говорил Эрдоган. Кроме того, экологичность канала очевидна, так как он позволит снизить число аварий с участием танкеров в Босфоре. Однако есть экоактивисты, которые уверены, что «безумный проект», как его однажды назвал турецкий президент, уничтожит водные ресурсы и жизнь в ней.

В конце мая Эрдоган заявлял , что реализация Стамбула повысит стратегическую значимость города. Строительство канала шириной около 150 метров и глубиной 25 метров завершится к 2023 году. В 2019 году общая стоимость проекта оценивалась в 13 миллиардов долларов.