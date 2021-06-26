Жителей Минска пришлось эвакуировать из-за ливня

Жителей нескольких районов Минска пришлось эвакуировать из-за сильного ливня, который обрушился на город. Об этом говорится в заявлении на сайте МЧС Белоруссии.

В Минске за сутки выпало 30 миллиметров осадков — это почти половина среднемесячной нормы. Порывы ветра достигали 12 метров в секунду. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

«Из-за непогоды были подтоплены разные участки дорог в южной и юго-западной части города, а также ограничено движение восьми троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Уровень воды на дорогах достигал полуметра. Вода заливалась в общественный транспорт и даже в магазины. Спасатели также помогли отбуксировать 20 легковых автомобилей и пять автобусов.

«Из легкового и общественного транспорта, также подвальных помещений и подтопленных территорий был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На улице Люцинской людей эвакуировали при помощи лодки МЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства.

26 июня сильный ливень прошел в Геленджике. В результате дороги превратились в реки, а селевые потоки вынесло на набережную.