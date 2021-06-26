Экономист предсказал SWIFT убытки в случае отключения России

Возможное отключение России от платежной системы SWIFT может грозить существенными убытками для сервиса. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев, сообщает RT.
По его словам, Россия является «солидным и весомым» участником SWIFT, поэтому системе совершенно невыгодно отключать страну. «Россия там занимает достаточно серьезный объем сообщения, значит, если Россию отключат, то SWIFT потерпит существенные убытки», — сказал Беляев.
Также он напомнил, что SWIFT не является системой расчетов или каналов движения денег, поскольку средства движутся по банковским каналам.
«SWIFT — это только система сообщений и система команд, которые дают движение этим самым деньгам», — пояснил экономист. Беляев добавил, что в России есть система платежей внутри Центробанка, которая решает все вопросы в движении денег и передаче финансовых сообщений по стране. При этом большинство российских компаний пользуются именно отечественной системой.
Возможность отключения России от SWIFT неоднократно обсуждалась на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны Запада и США. В марте на возможность подобного шага со стороны США указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В апреле с призывом ввести для России соответствующие ограничения выступила крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН).
При этом в Германии не одобрили подобные меры, потому что это может изолировать Россию. Также там заявили, что данный шаг лишь нанесет ущерб европейской экономике.
Представитель самой SWIFT в июне заверил, что страну не отключат от международной системы банковских переводов, объяснив это невыгодностью такой меры.