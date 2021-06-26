Боксер Лебедев нашел применение зарплатам российских футболистов

Российский боксер Денис Лебедев нашел применение зарплатам российских футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен предложил футболистам оплатить операции больным детям в России. «Сколько у нас футболистов, которые сорят деньгами, а потом снимают на видео. Да еще такие зарплаты! В голове не укладывается! Нельзя так жить! Имейте совесть», — посчитал он.

На счету Лебедева 32 победы и три поражения. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2019-го и проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей. Россиянин владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012-го по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

24 июня о зарплатах российских футболистов и тренеров высказался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Он отметил, что спортсмены и специалисты не виноваты в высоких заработках.