Жириновский пообещал «раскулачить» олигархов

Лидер партии ЛДПР пообещал «раскулачить» олигархов в случае прихода к власти. Об этом он говорит в видеоролике, который Ura.ru публикует в своем Telegram-канале.

По мнению Жириновского, нужно отобрать заводы и фабрики у олигархов и передать их народу. В частности, он заявил о необходимости отобрать НМЛК у миллиардера Владимира Лисина и завод «Северсталь» — у олигарха Алексея Мордашова.

Сделать это он пообещал в марте 2024 года, как только «въедет в Кремль» после победы на президентских выборах.

Ранее глава ЛДПР возглавил список фракции на выборах в Госдуму. В общем счете в него вошло 219 человек по 58 региональным группам. Среди них глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат Сергей Каргинов, депутат Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.