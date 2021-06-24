Российский олигарх назвал решение властей подарком Европе

Миллиардер Алексей Мордашов заявил, что решение российских властей ввести экспортные пошлины на черные и цветные металлы является «подарком европейским металлургам», которые выиграют от повышения мировых цен, сообщает РИА Новости.

Бизнесмен, совладелец «Северстали», сослался на мнение самих зарубежных предпринимателей, которые, по его словам, уже благодарят правительство России.

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Мордашов выразил надежду, что в проект постановления о пошлинах, помимо непосредственно сборов, включат сбалансированные меры, которые позволят черной металлургии продолжить развитие. Он напомнил, что продукции российских металлургов и так затруднен доступ на мировые рынки, но теперь ограничения вводят и собственные власти.

Пошлины на экспорт металла заработают 1 августа, предполагается, что их действие завершится 31 декабря. Для меди ставка составит 1126 долларов за тонну, на никель — 2321 доллар, для алюминия — 254 доллара, для проката — 133 доллара, а для ферросплавов — 150 долларов за тонну.

Ранее Мордашов в интервью Financial Times заявил, что российский бизнес готов помогать государству в развитии экономики, но хотел бы не роста налогов и сборов, а возможности инвестировать самостоятельно. Металлурги, в частности, предлагали установить фиксированные цены для госпроектов, удорожание которых и стало поводом для пошлин. Однако в правительстве предпочли другой способ.