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Вертолет приземлился на пляж с отдыхающими россиянами

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В Татарстане вертолет приземлился среди отдыхающих на пляже, которые едва успели отбежать. Региональная транспортная прокуратура начала проверку по этом поводу, пишет ТАСС.

На видео, размещенном в соцсетях, видно, как после приземления пилот пожал руку кому-то из отдыхающих, обменялся с ним парой фраз и улетел. Инцидент, по предварительной информации, произошел в городе Лаишево.

Ранее сообщалось, что в Верхнетоемском районе Архангельской области перестал выходить на связь легкомоторный самолет. На борту находилось два человека.

Позже стало известно, что рухнувшее воздушное судно обнаружила вылетевшая на поиски группа на вертолете Ми-8. В результате падения самолет загорелся, а экипаж остался жив. Людей госпитализировали. Предварительная причина крушения — отказ двигателя. Состояние пилота и наблюдателя легкомоторного самолета стабильно.

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