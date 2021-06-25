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Раскрыто состояние пострадавших в крушении самолета в Архангельской области

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Состояние пилота и наблюдателя легкомоторного самолета «Пайпер Па-28», потерпевшего крушение 24 июня в Архангельской области, стабильно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области.

«Оба пострадавших находятся в травматологическом отделении Котласской больницы, у них черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника», — заявили в пресс-службе и добавили, что госпитализированные находятся в сознании.

Ранее сообщалось, что в Верхнетоемском районе Архангельской области перестал выходить на связь легкомоторный самолет. Воздушное судно производило авиапатрулирование по мониторингу пожарной ситуации в лесах по заявке Единого лесопожарного центра, на борту находилось два человека.

Позже стало известно, что рухнувшее воздушное судно обнаружила вылетевшая на поиски группа на вертолете Ми-8, в результате падения самолет загорелся, а экипаж остался жив, их госпитализировали. Раскрыта предварительная причина крушения — отказ двигателя.

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