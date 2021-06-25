Экипаж разбившегося в Ленинградской области вертолета наградят посмертно

Экипаж разбившегося в Ленинградской области боевого вертолета наградят посмертно. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии передает «Фонтанка».

Пытаясь посадить Ми-8, летчики «до последнего уводили падающую машину от жилых домов населенного пункта». Тем самым они смогли избежать жертв среди гражданского населения, говорится в сообщении ведомства.

Погибшие майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов будут представлены к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные во время этого полета.

Вечером 24 июня стало известно, что в Гатчинском районе Ленинградской области, недалеко от деревни Корпикюля, разбился военный вертолет Ми-8. В результате крушения погибли трое военнослужащих.