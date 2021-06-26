Трое мужчин прострелили себе руки из-за спора

В Эстонии трое мужчин выстрелили себе в руки, чтобы не платить деньги за проигранный спор. Об этом в субботу, 26 июня, пишет газета Postimees.

Инцидент произошел в Валгамаа. В полицию поступило сообщение о двух молодых людях 18 лет и 32-летнем мужчине с одинаковыми травмами рук. Во время распития алкогольных напитков они поспорили на две тысячи евро, кто осмелится выстрелить себе в руки из пневматического ружья. Оказалось, что никто из них не хотел платить крупную сумму, поэтому «каждый нашел в себе "смелость" взять пневматическое ружье и выстрелить себе в руку», рассказал представитель Лыунаской префектуры полиции.

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