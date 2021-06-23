Женщина задолжала банку 50 миллиардов долларов после вечера с друзьями

Американка обнаружила, что должна вернуть банку 50 миллиардов долларов (3,6 триллиона рублей) после отдыха с друзьями. Свою историю она рассказала в TikTok.

Проснувшись в два часа ночи после вечера, проведенного в компании приятелей, Мэдди МакГиверн (Maddie McGivern) решила проверить, сколько денег у нее осталось на счету. Она помнила, что на карте было около 76 долларов (5559 рублей). Однако когда женщина запросила баланс с помощью мобильного приложения, в банке заявили, что она задолжала десятки миллиардов долларов.

«Я бы хотела сказать, что купила Лос-Анджелес, но это явно не мой случай», — пошутила МакГиверн.

Мэдди позвонила в банк и спросила у оператора, действительно ли она должна такую сумму. Оператор не ответил ничего конкретного и перевел ее в режим ожидания.

На следующее утро МакГиверн отправилась в банк, где сотрудники сообщили ей, что приписанный ей гигантский долг — новый оригинальный способ банка сказать клиенту, что с его счетом «что-то не так». Вскоре проблему устранили и долг с карты женщины списали.

«Это довольно жуткий способ привлечь внимание к проблеме», — подытожила МакГиверн.

Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс мужчина неожиданно стал миллиардером из-за ошибки банка. Он открыл свой счет и заметил, что на нем лежит 2,45 миллиарда долларов (больше 181 миллиарда рублей).