Мужчина нашел на своем счету переведенные по ошибке деньги и построил дом

Житель Кении обнаружил на своем банковском счету переведенные по ошибке 800 тысяч шиллингов (523,8 тысячи рублей) и воспользовался ими, чтобы построить дом. Об этом сообщает сайт SDE.

Покупатель приобрел у Джона Мунене Ньеру (John Munene Njeru) землю и перевел ему деньги в качестве оплаты. Сообщая номер банковского счета, продавец перепутал одну цифру, поэтому деньги поступили на счет другого жителя Кении — Морриса Мурангири (Morris Murangiri).

Обнаружив на своем счету крупную денежную сумму, Мурангири в период с 5 декабря 2019 года по 2 января 2020 года снял их в отделении банка и потратил на строительство дома.

Когда Ньеру обнаружил отсутствие денег, здание уже было возведено. Сотрудники правоохранительных органов вычислили Мурангири, арестовали его и предъявили обвинение.

Представ перед главным судьей Максвеллом Гичеру (Maxwell Gicheru), подозреваемый признал вину в совершении преступления и просил, чтобы ему разрешили выплатить потраченную сумму в рассрочку из зарплаты. Суд отклонил просьбу Мурангири, отметив, что выплата в рассрочку займет много лет. Гичеру постановил, что кениец должен быстро вернуть деньги, в противном случае он будет приговорен к тюремному заключению.

Мурангири отпустили под залог в 200 тысяч шиллингов (130,9 тысячи рублей) и гарантию в размере аналогичной суммы. Суд вынесет решение 22 июня.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Даллас, штат Техас, из-за ошибки банка на один день получила на счет 37 миллионов долларов. Она успела подумать, как распорядиться такими деньгами: часть средств она бы направила на благотворительность, а оставшиеся — вложила в недвижимость, но банк заметил ошибку и снял средства с ее счета.

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