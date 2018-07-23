Из жизни
 
Последние новости
Россия и Сирия начали масштабную бомбардировку позиций боевиков
«Русал» получил шанс выйти из-под санкций и резко подорожал
Мать увидела предсмертную записку живой дочери и пришла в ужас
В Самаре украли «пирамиду позора»
Кубинские коммунисты задумали легализовать гей-браки
Гигантский цыпленок-Трамп проплыл у побережья Сан-Франциско
Мужчину арестовали за неудачную попытку воскресить мертвеца
Свидетелям показали фотографию подозреваемого в отравлении Скрипалей
Футболист сборной Германии ушел из команды после встречи с Эрдоганом
Новости партнеров

Американка на десять минут стала миллионером

Перейти в «Мою Ленту»
Эллен Флеминг

Жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, по ошибке получила миллион долларов и через десять минут лишилась его. Об этом сообщает издание Boston Globe.

В среду, 18 июля, 26-летняя Эллен Флеминг (Ellen Fleming) получила голосовое сообщение от сотрудника компании TD Ameritrade, где у нее был счет. Он уведомлял ее о внесении денег. Она включила мобильное приложение, проверила счет и с удивлением обнаружила на нем более миллиона долларов.

Флеминг призналась Boston Globe, что ей хотелось сохранить деньги в секрете. С ними она могла бы бросить работу и расплатиться с долгами за учебу в университете «Нужно пользоваться каждым шансом, который тебе выпадает. Но этот шанс, похоже, мог привести меня в федеральную тюрьму. Оно того не стоило», — рассказала она.

Женщина поговорила о свалившемся на нее миллионе с матерью, а потом позвонила в TD Ameritrade и рассказала об ошибке. Ей объяснили, что деньги предназначались для другой клиентки компании с теми же именем и фамилией, которая живет во Флориде.

Через десять минут ошибку исправили, и на счете остались только 63 доллара. Флеминг восприняла это с юмором. «Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы в некрологе меня называли ‘Эллен Флеминг, однажды побывавшая миллионером’», — пошутила она в Twitter.

В июле сообщалось, что австралиец допустил опечатку при оплате банковского счета и случайно перевел значительную денежную сумму неизвестному клиенту другого банка. Вернуть удалось лишь часть денег.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
This Boston resident was a millionaire — for 10 whole minutes
Австралиец перепутал цифру и перевел тысячи долларов незнакомцу
Опечатка в контракте помогла футболисту заработать два миллиона долларов
Туристы промахнулись с отелем на 19 тысяч километров
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня

«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»

Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
17:0122 июля

Сотрудник секс-шопа поделился секретами работы

16:3321 июля

Старушка накрасилась просроченной тушью и ослепла

18:0521 июля

Французские пожарные с вертолетом спасли бегуна от горного козла

Из жизни00:0221 июля

Жил и умер

Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
14:5922 июля

Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите

20:0720 июля

Погоню медведя за дружелюбной собакой сняли на видео

07:0722 июля

Русский «наци-лорд» в мексиканской тюрьме преобразился в священника-конкистадора

Из жизни00:0519 июля

Дикая смесь

Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
11:4521 июля

Самовоспламенившиеся чипсы дважды подожгли завод в США

12:2420 июля

Выживающий в джунглях одинокий туземец впервые попал на видео

14:5621 июля

Женщины доверились противозачаточному приложению и забеременели

Россия
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
Заплыв жителей Тольятти по затопленным улицам на матрасе попал на видео
«А как без матюков?»
Мат проник в русский язык вместе с сексом. И сделал его богаче
Депутат остановил вентилятор языком
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
Россиянам рассказали о количестве праздников в 2019 году
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Все материалы
Мир
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Арестованную в США россиянку уличили в контактах с чиновниками Обамы
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
В России насчитали сотни тысяч рабов
Названо имя финансировавшего Марию Бутину российского миллиардера
Российские военные в Сирии сбили запущенный боевиками беспилотник
Трамп пожаловался на очернение встречи с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Хорватов упрекнули в неуважении к украинскому прошлому
Порошенко пообещал Донбассу возвращение украинского флага
Украина придумала для России морские санкции
Рабочий попал под 80 тонн камней и выжил
Все материалы
Экономика
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»
Адвокат издательства «Просвещение» о парадоксах юридической практики
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Франция заявила о начале торговой войны между США и Европой
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
ФСБ предсказала рост тарифов на связь из-за «пакета Яровой»
Нефтяники США выступили против ужесточения антироссийских санкций
Все материалы
Силовые структуры
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Стала известна роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
По делу о госизмене в «Роскосмосе» арестовали 74-летнего ученого
17 сотрудников ярославской колонии отстранили от должности из-за видео с пытками
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
Тысячи заключенных в России выйдут на свободу
Все материалы
Наука и техника
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
В России начали строить «отечественный Falcon 9»
Радиоактивное облако от «Фукусимы» заразило калифорнийское вино
В США признали превосходство российского ядерного оружия
Ученые предсказали серьезные катаклизмы в России
Доказана польза аспирина в борьбе с раком
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Нурмагомедов оценил поединок Гассиева с Усиком
Британское СМИ поплатилось за ложные допинговые обвинения
Рекордсмен чемпионатов мира по футболу завершил карьеру
Фигурное катание сочли спортом для избалованных детей
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала об открывшемся ей новом мире
Валуев назвал «убогим финтом» слова Порошенко о победе Усика
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
Кевин и его мальчики
Кино недели: от малолетних миллиардеров до страдающих секс-роботов
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
Пореченков снова сыграет в «Агенте национальной безопасности»
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
Участник группы Migos попался на хранении оружия
Названы самые богатые музыканты
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Telegram упал и быстро поднялся
В Казахстане после удара ножом умер игрок КВН
Блогера Мэддисона признали врагом Украины
Московский школьник произвел фурор в британском «Голосе» после провала в России
Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние
После прочтения убить
Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
Все материалы
Ценности
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Мужчины начали носить сломанные часы ради стиля
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Обувь Меган Маркл стала примером для женщин из королевской семьи
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Собака открыла багажный отсек самолета во время полета в Москву
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Сотрудник секс-шопа поделился секретами работы
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Старушка накрасилась просроченной тушью и ослепла
Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Русский «наци-лорд» в мексиканской тюрьме преобразился в священника-конкистадора
Все материалы
Квиз: советские машины против современных
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ и есть ли машины вместительнее Победы?
Автомобили Apple
Как бы выглядели iCars от Стива Джобса
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Porsche построит в единственном экземпляре уникальный классический спорткар
Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы