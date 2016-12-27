Бедная жительница Индии по ошибке получила миллиард рупий

Жительница индийского города Мератх попросила премьер-министра Нарендру Моди дать совет, что делать с миллиардом рупий (около 900 миллионов рублей), по ошибке оказавшихся на ее банковском счете. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает издание The Financial Express.

Шитал Ядав (Sheetal Yadav) работает на фабрике в упаковочном отделе и получает пять тысяч рупий (около 4,5 тысячи рублей) в месяц. 18 декабря она снимала деньги с банковской карты и обнаружила на своем счете почти миллиард рупий. Женщина не поверила своим глазам и попросила соседа по очереди к банкомату прочитать гигантское число (999999394). Он подтвердил, что у нее на карте столько денег. Ядав нашла другой банкомат, но и он показал ту же сумму.

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Женщина обратилась в банк. В течение двух дней ее жалобу отказывались принимать. Затем Ядав посоветовали зайти через день, чтобы встретиться с отсутствующим менеджером. Когда она снова пришла, банковские служащие нашли другой предлог, чтобы не заниматься разбирательством.

После этого Ядав с супругом решили написать главе правительства. Они настаивают, что им такие деньги не могут принадлежать. Об ошибке свидетельствует и тот факт, что миллиард попал на счет, на котором нельзя хранить более 50 тысяч рупий (около 45 тысяч рублей). Женщина попросила Моди помочь с решением этой проблемы.

В 2014 году сообщалось, что житель Челябинска обнаружил на своем счете в Альфа-банке около 10 триллионов рублей. Позднее выяснилось, что деньги на счет не поступали и проблема заключалась в неверном отображении суммы в интернет-банке.