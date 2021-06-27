Кремль прокомментировал задержание обратившихся к Путину россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание жителей Перми, записывавших видеообращение к главе государства из-за стадиона в городе. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Песков, Кремлю не известны все обстоятельства ситуации с задержанием активистов, однако там исходят из того, что такое не могло произойти просто в связи с записью видеообращения. «Я не думаю, что могли задержать нескольких человек только потому, что они записывали видеообращение на прямую линию. Мы даже не хотели бы допускать такую возможность», — сказал представитель Кремля, не исключив, что «там уже всех освободили, проверив документы и так далее».

Песков добавил, что в Кремле уже получали сообщения об этом стадионе в Перми. «Я видел несколько сообщений на эту тему», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Перми за несанкционированный митинг были задержаны три человека среди 20 россиян, которые собрались записать видеообращение для прямой линии с Владимиром Путиным с жалобой на возможную застройку местного стадиона «Молот».

Ранее сообщалось, что самой популярной темой вопросов для прямой линии с президентом Владимиром Путиным стала пандемия коронавируса и вакцинация от COVID-19. Журналисты также назвали самыми частыми темами вопросов распределение лекарств по регионам и жилищные вопросы.

Прямая линия президента России пройдет 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать «Первый канал», телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. В 2020 году из-за пандемии коронавируса она не состоялась как отдельное мероприятие, но часть вопросов от граждан Путину задали на большой пресс-конференции в декабре.