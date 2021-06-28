Камчатка ужесточит правила въезда для туристов

На Камчатке планируют ужесточить правила въезда для туристов — с конца июля для посещения региона понадобится сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Камчатского края Владимира Солодова, с учетом нагрузки на систему здравоохранения данная мера является обоснованной. «Мы видим, что такие требования вводятся и в ряде других субъектов РФ», — подчеркнул губернатор.

Ранее власти Краснодарского края приняли решение пускать туристов в регион с 1 июля при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации при заселении в отель. С 1 августа размещение на курортах будет доступно только для привитых путешественников.