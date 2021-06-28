Россиян подловили на доверии к медицинским мифам из сети

Российские пациенты нередко доверяют непроверенной медицинской информации в сети больше, чем мнениям врачей. Однако переубедить россиян возможно, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы для врачей «Врачи РФ».

В ходе исследования специалисты опросили 1278 практикующих врачей, большинство из которых (70 процентов) подловили россиян на доверии к недостоверной информации в интернете: на форумах пациентов, на Youtube и других ресурсах. По мнению респондентов, граждане прислушиваются к таким площадкам больше, чем ко мнению медиков или традиционной медицине.

Также большинство респондентов (68 процентов) признали, что переубедить пациента, начитавшегося медицинских мифов, затруднительно, но реально. Почти половина врачей (49 процентов) считают, что такая ситуация сложилась из-за негативного опыта пациента в прошлом, например, когда лечение ему не помогало. Меньшее число специалистов (45 процентов) полагают, что россияне выбирают альтернативные методы лечения, чтобы избежать медицинских процедур.

«Обращение к непроверенным источникам за получением медицинской информации мешает построению эффективных отношений врача и пациента. Иногда люди полагают, что могут самостоятельно поставить себе диагноз и назначить лечение, изучив различные материалы в сети, что, конечно, затрудняет работу доктора», -—подчеркнула медицинский директор сервиса «Доктор рядом» Екатерина Кузина.

Ранее более половины россиян рассказали о доверии народной медицине. Об этом заявили более половины граждан (52 процента), а скептически к целителям относится 41 процент опрошенных, что на 10 процентов больше, чем в 2010 году.