Нейробиологи обнаружили в мозге человека новый вид сигналов

Ученые-нейробиологи обнаружили уникальную форму клеточного обмена в человеческом мозге, которую никогда раньше не видели. Это открытие утверждает, что мозг может быть более мощным органом обработки информации, чем предполагали исследователи. Выводы специалистов опубликованы в журнале Science.

В прошлом году немецкие и греческие ученые сообщили о механизме, с помощью которого новые «плавные» сигналы уникальным образом генерируются во внешних клетках коры головного мозга. Это может обеспечить для отдельных нейронов еще один способ выполнять логические функции. Измеряя электрическую активность участков ткани, иссеченной во время операции у пациентов с эпилепсией, и анализируя их структуру с помощью флуоресцентного микроскопа, неврологи заметили, что отдельные клетки в коре головного мозга используют не только ионы натрия, но и кальций.

Эта комбинация положительно заряженных ионов создала волну напряжения, так называемые потенциалы действия дендритов, вызванные кальцием, или dCaAP. В нейронах сигнал имеет форму волн, которые открывают и закрывают каналы. По ним происходит обмен заряженными частицами — натрием, хлоридом и калием. Этот импульс протекающих ионов обладает потенциалом действия. Нейроны химически управляют этими коммуникациями в конце ветвей, дендритов.

Ученые также вводили в клетки так называемый блокатор натриевых каналов тетродотоксин. Но и при этом обнаруживали сигнал. Только блокировка кальция смогла затормозить процесс. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы увидеть, как dCaAP работает во всех нейронах и биологических системах. Также ученые намерены выяснить, принадлежит ли тип межклеточного сигнала людям или аналогичные механизмы развились у кого-то еще в животном мире.

В апреле ученые Байройтского университета в Германии заявили о вредном воздействии бытовых вещей на мозг. Они выяснили, что пластификаторы, содержащиеся во многих предметах быта, могут нарушать важные функции человеческого мозга. Статья исследователей опубликована в журнале Communications Biology.