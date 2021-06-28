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В России повысили возраст приобретения охотничьего оружия

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Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России можно будет приобретать охотничье оружие с 21 года. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее оружие для охоты можно было приобретать с 18 лет.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», — говорится в тексте поправок к закону «Об оружии».

Исключение составят граждане, прошедшие или проходящие военную службу. Также порог в 18 лет остался для коренных малочисленных народов России.

Ранее Союз оружейников России оценил ужесточение закона. По словам исполнительного директора Союза Владимира Жихарева, оружейная отрасль может лишиться до пяти миллиардов рублей прибыли в год.

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