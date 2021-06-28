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В Совбезе оценили последствия курса Запада на сдерживание России

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Фото: Pixabay

Заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов оценил последствия курса Запада на сдерживание России. По его словам, это приведет к разрушению механизмов взаимодействия в области информационной безопасности, передает РИА Новости.

«Проводимый странами Запада курс на сдерживание развития России ведет к торможению формируемых и разрушению ранее созданных механизмов взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, в том числе двустороннего формата», — подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Храмов добавил, что в адрес России продолжают звучать «голословные политизированные обвинения» в кибератаках, за которыми якобы стоит Москва. Он заключил, что российские подходы к информационной безопасности разделяют многие члены мирового сообщества, однако Запад не прекращает конфронтацию, вместо того, чтобы начать предметное профессиональное взаимодействие, направленное на предотвращение инцидентов в киберпространстве.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремле понимают, что политика США по сдерживанию России будет продолжаться. Песков также отметил, что главное в отношениях с Вашингтоном — прагматизм и трезвость.

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