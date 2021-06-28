Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю утвердило постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников десяти социальных сфер в регионе. Постановление главного санитарного врача о проведении прививок охватит 113 тысяч местных жителей, сообщает ТАСС.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на оперативном заседании регионального правительства заявила, что обязательную вакцинацию от COVID-19 нужно пройти жителям региона, работающим в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, торговли, общественного питания, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи и многофункциональных центров предоставления услуг культуры, досуга и спорта.

Лапа уточнила, что решение вызвано ростом заболеваемости коронавирусом: по сравнению с маем, этот показатель в июне вырос в четыре раза. Первый этап вакцинирования граждане, указанные в постановлении, должны пройти до 27 июля, а второй —до 28 августа.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил правительству региона подготовить обращение в Минздрав РФ с просьбой оперативно обеспечить субъект нужным количеством вакцины.

Согласно последним данным, в крае зарегистрировали 46 119 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 43 140 человек, 882 пациента умерли. Власти региона ввели запрет на проведение банкетов в кафе и ресторанах, а также массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Для всех жителей края действует обязательный масочный режим.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса ввела республика Хакасия. К 31 июля сотрудники ряда сфер должны получить первый компонент вакцины от коронавируса, а к 31 августа — второй.