Мир
 
Последние новости
Путин анонсировал постановку на боевое дежурство уникального оружия
Врач назвал неожиданный способ защититься от индийского штамма коронавируса
Мурашко отказался ставить точку в вопросе происхождения коронавируса
Китай выделил Грузии миллион доз вакцины от коронавируса
США выделят 436 миллионов на гуманитарную помощь беженцам из Сирии
Австрия напомнила условия для закупки «Спутника V»
Мурашко заявил об отсутствии смертей после прививки российской вакциной
Токаев призвал говорить на русском языке
В Москве из-за «суперливня» резко подскочили цены на такси 
Рестораны согласились оплатить москвичам тесты на коронавирус
Новости партнеров
Прослушать новость

Президент Чехии назвал трансгендерных людей отвратительными

Перейти в «Мою Ленту»
Милош Земан
Милош Земан
Фото: Matej Stransky / Reuters

Президент Чехии Милош Земан высказал свое отношение к сексуальным и гендерным меньшинствам. Его слова передает CNN Prima.

«Я могу понять геев, лесбиянок и так далее. Но знаете, кого я вообще не понимаю? Это трансгендеры», — рассказал президент. Он назвал трансгендерных людей «отвратительными по сути» и заявил, что операция по смене пола — это преступление и членовредительство.

Земан отметил, что ориентация — это личное дело каждого. Он подчеркнул, что при нарочитой демонстрации принадлежности к меньшинствам представители ЛГБТ-сообщества ставят себя выше других.

Чешский лидер высказался на фоне споров о новом законе в Венгрии, запрещающем пропаганду ЛГБТ в образовательных учреждениях. Он поддержал позицию премьер-министра страны Виктора Орбана и добавил, что его самого раздражают суфражистки, движение против сексуальных домогательств #MeToo и регулярные гей-парады в столице республики. «Если бы я был немного моложе, я бы организовал огромную демонстрацию гетеросексуалов в Праге. На нее бы вышли миллионы», — заключил политик.

В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения. В Евросоюзе назвали закон позорным и заявили о намерении бороться с ним силами Еврокомиссии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Zeman: Transgender lidé jsou mi odporní. Být mladší, udělám protest heterosexuálů
Германия возмутилась из-за запрета подсветить футбольный стадион цветами ЛГБТ
В Венгрии запретили смену пола