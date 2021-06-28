Президент Чехии назвал трансгендерных людей отвратительными

Президент Чехии Милош Земан высказал свое отношение к сексуальным и гендерным меньшинствам. Его слова передает CNN Prima.

«Я могу понять геев, лесбиянок и так далее. Но знаете, кого я вообще не понимаю? Это трансгендеры», — рассказал президент. Он назвал трансгендерных людей «отвратительными по сути» и заявил, что операция по смене пола — это преступление и членовредительство.

Земан отметил, что ориентация — это личное дело каждого. Он подчеркнул, что при нарочитой демонстрации принадлежности к меньшинствам представители ЛГБТ-сообщества ставят себя выше других.

Чешский лидер высказался на фоне споров о новом законе в Венгрии, запрещающем пропаганду ЛГБТ в образовательных учреждениях. Он поддержал позицию премьер-министра страны Виктора Орбана и добавил, что его самого раздражают суфражистки, движение против сексуальных домогательств #MeToo и регулярные гей-парады в столице республики. «Если бы я был немного моложе, я бы организовал огромную демонстрацию гетеросексуалов в Праге. На нее бы вышли миллионы», — заключил политик.

В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения. В Евросоюзе назвали закон позорным и заявили о намерении бороться с ним силами Еврокомиссии.