Захарова объяснила появление бисексуального Иисуса в статье Лаврова

Утверждения в статье главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в некоторых школах на Западе ученикам рассказывают о бисексуальности Иисуса Христа, не основаны на ролике из соцсети TikTok. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ и журналистов предположили, что министр в своей статье мог опираться на шуточный ролик англоязычной пользовательницы. В нем ребенок утверждает, что в школе им якобы рассказали, что Иисус был бисексуалом и небинарной личностью. Мать не верит, что такому могли учить в школе, и переспрашивает, после чего ребенок объясняет, что пришел к такому выводу из-за того, что Иисус любил всех людей и носил «платье».

Захарова объяснила, что слова российского министра основаны не на этом ролике, а на информации из западных СМИ. Дипломат привела в качестве примера новость издания Christian Today, в которой рассказывалось, что Шотландский профсоюз учителей подготовил постановку, в которой Иисус был показан трансгендером. При этом ссылки на материалы, в которых утверждалось бы, что Иисуса в западных школах считают бисексуальным, дипломат не привела.

Захарова также заявила, что появление в СМИ сообщений о том, что Лавров якобы опирался на шуточный видеоролик при написании статьи, — «иноагентство в действии». «Теперь вопрос к непосредственным участникам разгона фейков, особенно к главным редакторам: будете извиняться и опровергать свою ложь? Или как всегда?» — написала она.

Ранее Лавров опубликовал статью «О праве, правах и правилах» в газете «Коммерсантъ» и журнале «Россия в глобальной политике». В материале он раскритиковал поступающие из Вашингтона заявления после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявив, что они не совсем соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече глав двух государств. Министр иностранных дел России также обвинил страны Запада в недовольстве тем, что Москва вступается за государства, которые стали жертвами их авантюр и «подверглись нападению международного терроризма».