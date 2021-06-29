Лукашенко сравнили с Эрдоганом

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин сравнил президента Белоруссии Александра Лукашенко с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в контексте возросшего потока иракских мигрантов на границе с Литвой. Об этом сообщает телеканал «360».

С начала года Литва задержала более 550 нелегалов на границе с Белоруссией, что в семь раз больше, чем за весь прошлый год. Больше всего беженцев из Ирака — 361 человек. Переправка иракских мигрантов через Белоруссию в Литву — это преступление режима Лукашенко, заявил накануне, 28 июня, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Так, по его мнению, Минск отвечает на европейские санкции. Похожие обвинения Брюссель выдвигал против Эрдогана в связи с огромным потоком сирийских беженцев через Турцию в страны Европейского союза (ЕС).

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«Нынешняя ситуация носит более рутинный характер, — полагает Макаркин. — Такой волны, которая сметает пограничную охрану в очень больших количествах, здесь нет. Здесь люди движутся либо небольшими группами, либо индивидуально. Это отлаженный коммерческий бизнес, где есть свои заинтересованные. С этим бороться легче». Он добавил, что в сложившейся ситуации Литва будет значительно усиливать пограничный контроль.

Специалист по странам Балтии Андрей Стариков отметил, что Белоруссию можно назвать «набором фобий» Литвы. Последняя видит угрозу как в запуске Белорусской атомной электростанции, так и в деятельности властей на приграничных с Литвой территориях. «Белорусские границы в понимании этих же людей — это такие лабиринты, коридоры. Через них якобы массово в Литву ползут под землей, по траве, по болотам иракские нелегалы», — пояснил Стариков.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия для гибридных атак на Европу. По его мнению, белорусские власти используют национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам.

28 февраля Эрдоган открыл границы с ЕС, что вызвало мощный приток беженцев к границе с Грецией. В результате Брюссель обвинил Турцию в использовании мигрантов в качестве средства давления и призвал Эрдогана продолжать придерживаться соглашения о беженцах 2016 года, по которому Турция получила финансовую поддержку, обещав сдерживать наплыв беженцев в Европу.