Задержан подозреваемый в нападении на съемочную группу ВГТРК

В Москве задержали подозреваемого в нападении на съемочную группу ВГТРК. Против него возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете по Москве.

В СК отметили, что задержанным оказался мужчина 1980 года рождения. Он обвиняется в воспрепятствовании законной журналистской деятельности.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Максимальное наказание по данной статье составляет шесть лет лишения свободы.

Нападение на съемочную группу произошло 3 июня 2021 года. Мужчина, находившийся в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте, напал на корреспондентов «России 1», которые снимали репортаж о квартирных рейдерах и действовали в соответствии с редакционным заданием.

Мужчина попытался принудить журналистов отказаться от расследования и нанес членам съемочной группы телесные повреждения.